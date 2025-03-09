Вночі ППО знищила 73 дрони-камікадзе Shahed — на Полтавщині є руйнування

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 199

У ніч на 9 березня Росія атакувала Україну 119 безпілотниками, серед яких Shahed та дрони-імітатори. Удар наносили з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (окупований Крим). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Сили оборони збили 73 дрони у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Ще 37 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — вони втрачені локаційно.

Внаслідок атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, що вночі у Кременчуцькому районі пролунали вибухи, а у Лубенському районі падіння БпЛА зруйнувало дві господарчі споруди. Жертв немає.