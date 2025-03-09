У Кременчуці проведуть напівмарафон Piston Trail на честь Максима Кагала

29 березня у Кременчуці проведуть щорічний напівмарафон «PISTON TRAIL», присвячений пам’яті Героя України Максима «Пістона» Кагала — старшого лейтенанта бригади «АЗОВ», ультрамарафонця та чемпіона світу з кікбоксингу. Він загинув 25 березня 2022 року, захищаючи Маріуполь.
Дистанції для учасників:
Можна долучитися онлайн, подолавши дистанцію у своєму регіоні
Усі зібрані кошти передадуть на потреби бойових підрозділів:
Вартість участі — 700 грн
Реєстрація: перейти за посиланням.
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