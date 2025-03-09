Чому в квартирі «пітніють» пластикові вікна

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 255

Кажуть, що вікна «пітніють». Це можна виправити при певних умовах.

Утворення конденсату з крапельок води — явище цілком природне. Чим вища вологість у приміщенні і чим нижча температура вікна, тим швидше воно запотіватиме. Ось чому це відбувається переважно в холодну пору року.

Іноді запотівання вікон відбувається з однієї з наведених нижче причин, проте інколи одразу кілька факторів відіграють роль.

Недостатня енергоефективність склопакету

У приміщеннях з однокамерним склопакетом без енергозбереження запотівання вікон зустрічається найчастіше, адже внутрішня поверхня такого вікна швидко охолоне, і воно почне запотівати.

Якщо причина лише в цьому, то потрібно замінити однокамерний склопакет без енергозбереження на двокамерний з енергозбереженням та із заповненням повітряних камер аргоном. Це можна зробити навіть без заміни віконної рами.

Недостатній або нерегулярний прогрів приміщення

Очевидно, зараз для українців це найбільш поширена причина через постійні відключення електроенергії і, відповідно, опалення. Щоб це виправити, потрібно збільшити температуру повітря всередині приміщення, що можна зробити двома способами: покращити обігрів, збільшивши потужність, або зменшити тепловтрати, утепливши помешкання.

Погана або взагалі відсутня вентиляція

При відсутності грамотної витяжної вентиляції, особливо у кімнатах з підвищеним рівнем вологості — на кухні чи у ванній, у квартирі може накопичуватися дуже багато вологи, яку вікна не в змозі випускати назовні.

Щоб це виправити, можна забезпечити роботу витяжки, зокрема, прочистивши вентиляційні канали чи встановивши спеціальний вентилятор. Також допоможе регулярне провітрювання кімнати. Для ефективного провітрювання можна встановити на вікно спеціальні елементи фурнітури для мікропровітрювання чи ступінчастого провітрювання, а для забезпечення постійного припливу свіжого повітря — віконний або стіновий вентиляційний клапан.

Велика ширина підвіконня

Занадто широке підвіконня повністю перекриває батарею, через що потік теплого повітря від радіатора не потрапляє на склопакет, а отже, він швидко остигає і стає місцем для появи конденсату.

Щоб це виправити, можна:

встановити додаткові опалювальні прилади так, щоб батарея не була єдиним джерелом тепла;

встановити підвіконня меншої ширини;

модернізувати підвіконня, врізавши у підвіконну дошку декоративні наскрізні ґрати для циркуляції теплого повітря.

Неправильний монтаж вікна

Якщо вікно неправильно встановлено в отворі (зі зсувом у бік вулиці), то через нерівномірний розподіл тепла внутрішні поверхні склопакета виявляться в холодній зоні, і на них випадатиме конденсат.

Ще одна можлива причина — неправильне облаштування монтажного шва. Якщо монтаж вікна був зроблений з помилками та з використанням тільки піни (без паропроникних та пароізоляційних стрічок, як того вимагає ДСТУ), втрати тепла по периметру зростатимуть, а проникність монтажного шва для водяної пари порушиться. Вікна «пітнітимуть» спочатку по периметру, а потім по всій площі. Волога з’являтиметься не тільки на склопакеті, а й на рамі, і навіть на відкосах.

У таких випадках знадобиться допомога майстра. Він має визначити, які саме помилки були допущені під час монтажу та які зони є проблемними, якщо потрібно — провести перемонтаж конструкції зі зміщенням в отворі, облаштувати монтажний шов за тришаровою технологією та забезпечити достатню теплоізоляцію по периметру вікна.