Нічна дронова атака: кременчужани чули вибухи, на Лубенщині є руйнування (доповнено)

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8 березня, близько 23.18, у Кременчуцькому районі чули вибухи.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників в області.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.

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Як зранку повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА, у Лубенському районі внаслідок падіння БпЛА зруйновані дві господарчі споруди. Постраждалих немає. Пожежу ліквідували.