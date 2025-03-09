8 березня, близько 23.18, у Кременчуцькому районі чули вибухи.
Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників в області.
Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.
Доповнено:
Як зранку повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА, у Лубенському районі внаслідок падіння БпЛА зруйновані дві господарчі споруди. Постраждалих немає. Пожежу ліквідували.
Вибухи на Кременчуччині чули й минулої ночі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.