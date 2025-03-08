Газопостачання, яке було припинене через ворожу атаку 7 березня, повністю відновили. Про це 8 березня повідомила Полтавська ОВА.
Нагадаємо, що під час обстрілу постраждали об’єкти критичної інфраструктури. На місцях влучань спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники. Через руйнування зупинили роботу газовидобувні об’єкти ДТЕК, а частина Опішнянської громади залишилася без газу.
Наразі газопостачання відновили для всіх споживачів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.