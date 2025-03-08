Кампанія декларування 2025: хто з військових має подавати декларації

Військовослужбовці, які підпадають під вимоги Закону України «Про запобігання корупції», мають подати декларації за 2024 рік до 1 квітня. Міноборони роз’яснило, хто звільнений від цього обов’язку, а хто має декларувати доходи попри воєнний стан
З 1 січня стартував етап подання декларацій за 2024 рік. Військовослужбовці, які підпадають під вимоги Закону України «Про запобігання корупції», мають подати документи до 1 квітня через сайт НАЗК. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
На період воєнного стану від обов’язку декларування звільнені:
Старші та вищі офіцери ЗСУ повинні подати декларацію протягом 90 днів після припинення воєнного стану або звільнення зі служби.
Попри воєнний стан, щорічно звітувати про доходи повинні:
Декларування — це не лише вимога закону, а й елемент суспільної довіри, наголосив т. в. о. керівника департаменту Міноборони Сергій Степанян.
Разом з тим, закон чітко встановлює перелік осіб з-поміж військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації навіть в умовах воєнного стану.
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