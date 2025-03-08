Кампанія декларування 2025: хто з військових має подавати декларації

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 0

Військовослужбовці, які підпадають під вимоги Закону України «Про запобігання корупції», мають подати декларації за 2024 рік до 1 квітня. Міноборони роз’яснило, хто звільнений від цього обов’язку, а хто має декларувати доходи попри воєнний стан

З 1 січня стартував етап подання декларацій за 2024 рік. Військовослужбовці, які підпадають під вимоги Закону України «Про запобігання корупції», мають подати документи до 1 квітня через сайт НАЗК. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Хто звільнений від подання декларацій

На період воєнного стану від обов’язку декларування звільнені:

військові посадові особи рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу;

мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;

працівники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Старші та вищі офіцери ЗСУ повинні подати декларацію протягом 90 днів після припинення воєнного стану або звільнення зі служби.

Хто має подавати декларацію обов’язково

Попри воєнний стан, щорічно звітувати про доходи повинні:

міністри та їхні заступники;

військовослужбовці апарату Міноборони;

члени військово-лікарських комісій;

військовослужбовці ТЦК та СП (крім рядового складу підрозділів охорони);

особи, які займаються оборонними закупівлями.

Декларування — це не лише вимога закону, а й елемент суспільної довіри, наголосив т. в. о. керівника департаменту Міноборони Сергій Степанян.

Разом з тим, закон чітко встановлює перелік осіб з-поміж військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації навіть в умовах воєнного стану.