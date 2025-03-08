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Біографії, шоколад і динозаври: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 111

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

«Сто великих діячів культури України»

Книга містить 100 коротких біографічних оповідей про найвидатніших представників вітчизняної культури, які у різні історичні епохи творили як на теренах України, так і за її межами: скульпторів, художників, архітекторів, діячів театру та кіно, письменників і поетів. Творчість багатьох митців, чиї прізвища ввійшли до цієї книги, мало відома широкому загалу.

Джоан Гарріс «Льодяникові черевички»

Це продовження роману-бестселера «Шоколад».
Після подій, які відбуваються в першому романі, минуло п’ять років. Віана вже з двома доньками переїхала в паризький район Монмартр, де намагається продовжувати справу свого життя — створювати магічний шоколад. Однак бізнес не йде. Анук перетворилася на бунтівного підлітка та все гірше ладнає з матір’ю, а саму Віану зсередини розривають страхи й невпевненість в майбутньому. Саме в цей час в їхній крамничці з’являється Зозі де л’Альба. Вона легко знаходить спільну мову з Анук, дарує радість клієнтам, а також підштовхує головну героїню назустріч коханню. Та чи добрі наміри має Зозі де л’Альба? Хто насправді ця жінка та з чим цього разу доведеться стикнутися Віані на шляху до щастя?

  

 

 

Майкл Бентон «Динозаври. Новий погляд»

За останні двадцять років вивчення динозаврів перетворилося на справжню наукову дисципліну.
У цій книзі провідний світовий палеонтолог, професор Майкл Джеймс Бентон розповідає, як найновіші винаходи змінюють наше уявлення про динозаврів, перетворюючи палеобіологію зі сфери туманних припущень на одну з найточніших біологічних наук. Серед іншого в книзі розповідається про те, як знаходять і розкопують останки динозаврів, і як за скам’янілими рештками реконструюють їхні кольори, зріст, раціон та поведінку.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: starylev.com.ua
Теги: книги бібліотека
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