Біографії, шоколад і динозаври: що кременчужанам почитати на вихідних

Книга містить 100 коротких біографічних оповідей про найвидатніших представників вітчизняної культури, які у різні історичні епохи творили як на теренах України, так і за її межами: скульпторів, художників, архітекторів, діячів театру та кіно, письменників і поетів. Творчість багатьох митців, чиї прізвища ввійшли до цієї книги, мало відома широкому загалу.

Джоан Гарріс «Льодяникові черевички» Це продовження роману-бестселера «Шоколад».

Після подій, які відбуваються в першому романі, минуло п’ять років. Віана вже з двома доньками переїхала в паризький район Монмартр, де намагається продовжувати справу свого життя — створювати магічний шоколад. Однак бізнес не йде. Анук перетворилася на бунтівного підлітка та все гірше ладнає з матір’ю, а саму Віану зсередини розривають страхи й невпевненість в майбутньому. Саме в цей час в їхній крамничці з’являється Зозі де л’Альба. Вона легко знаходить спільну мову з Анук, дарує радість клієнтам, а також підштовхує головну героїню назустріч коханню. Та чи добрі наміри має Зозі де л’Альба? Хто насправді ця жінка та з чим цього разу доведеться стикнутися Віані на шляху до щастя?