У Миргородському районі зіткнулися авто та скутер: скутерист у лікарні

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7 березня близько 17.00 у селі Млини Миргородського району сталася ДТП — автомобіль «Богдан» зіткнувся зі скутером Honda. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, за кермом «Богдана» перебував 41-річний водій, а скутером керував 55-річний місцевий мешканець. Унаслідок аварії водій скутера отримав травми та був госпіталізований.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості). Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у 2023 році на Полтавщині водій ВАЗа збив скутериста — 51-річний чоловік загинув на місці ДТП.