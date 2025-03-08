У Полтаві затримали «мінера», який погрожував вибухами в ТЦ та адмінбудівель

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 138 Коментарів: 1

7 березня ввечері поліція Полтави отримала кілька повідомлень про замінування одного з торгових центрів та приміщення критичної інфраструктури. Вибухотехніки перевірили будівлі — небезпечних предметів не виявили. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Протягом кількох годин правоохоронці встановили та затримали 42-річного жителя Полтавського району, який раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. Його затримали, наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці, вчинене повторно). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення. Також правоохоронці перевіряють можливу причетність чоловіка до інших подібних випадків.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.