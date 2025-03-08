У Полтаві Renault зіткнувся із ЗАЗ: одного водія госпіталізували

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 140

7 березня близько 15.30 на вулиці Яківчанській у Полтаві сталася ДТП — легковик Renault Laguna зіткнувся із зустрічним ЗАЗ. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними поліції, за кермом Renault перебував 36-річний водій, а ЗАЗ керував 72-річний чоловік. Унаслідок аварії водій ЗАЗ отримав травми та був госпіталізований.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості). Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, що від початку року на дорогах Полтавщини загинули 19 осіб.