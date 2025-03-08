Від початку року на дорогах Полтавщини захинули 19 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
Загалом за два місяці року в області сталися 120 аварій із постраждалими. У них травмувалися 146 людей, ще 19 загинули.
Основними причинами виникнення аварій з потерпілими у патрульній поліції називають:
Нагадаємо, днями на Полтавщині внаслідок аварії загинув водій BMW.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.