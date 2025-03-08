У Кременчуці ВАЗ збив пішохода: чоловік у лікарні

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7 березня близько 6.00 у Кременчуці на вулиці Свіштовській сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль ВАЗ наїхав на 42-річного пішохода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За кермом ВАЗ перебував 54-річний водій. Унаслідок аварії пішохід отримав травми та був госпіталізований.

За фактом ДТП слідчі відкрили провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості). Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, від початку року на дорогах Полтавщини загинули 19 осіб.