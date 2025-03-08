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На Полтавщині чоловік із ножем напав на двох жінок

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 254

 Чоловіка, який поранив співмешканку та її матір, затримали

7 березня близько 18.30 у Нових Санжарах чоловік порізав ножем співмешканку та її матір. Поліція затримала нападника та відкрила кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За даними слідства, 34-річний місцевий житель під час спільного дозвілля напав на 46-річну жінку та її 67-річну матір. Медики госпіталізували постраждалих.

Поліція розпочала провадження за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Нападнику загрожує від 5 до 8 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці 24-річний хлопець зарізав орендодавця через конфлікт про оплату житла

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: volynnews.com
Теги: ножове поранення Нові Санжари
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