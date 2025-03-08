Під час нічної атаки РФ Україна збила крилату ракету та 79 дронів: на Полтавщині є руйнування

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 152

У ніч на 8 березня російські окупанти завдали масованого удару по території України, використовуючи ракетну та дронову зброю. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Росія випустила:

2 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23

1 крилату ракету «Іскандер-К»

145 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.

Напрямки запуску: Ростовська область (РФ), Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (окупований Крим).

Збито 80 цілей:

1 крилата ракета «Іскандер-К»

79 ударних дронів

54 безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Удар призвів до руйнувань та пошкоджень на Донеччині, Полтавщині, Харківщині, Сумщині та Одещині.

Нагадаємо, що вночі у Полтавському та Кременчуцькому районах чули вибухи. На Полтавщині є руйнування цивільної інфраструктури. На місці події працювали рятувальники. Попередньо постраждалих немає.