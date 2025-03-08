Під час нічної атаки РФ Україна збила крилату ракету та 79 дронів: на Полтавщині є руйнування

У ніч на 8 березня російські окупанти завдали масованого удару по території України, використовуючи ракетну та дронову зброю. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Напрямки запуску: Ростовська область (РФ), Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (окупований Крим).
Удар призвів до руйнувань та пошкоджень на Донеччині, Полтавщині, Харківщині, Сумщині та Одещині.
Нагадаємо, що вночі у Полтавському та Кременчуцькому районах чули вибухи. На Полтавщині є руйнування цивільної інфраструктури. На місці події працювали рятувальники. Попередньо постраждалих немає.
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