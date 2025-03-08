Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Під час нічної атаки РФ Україна збила крилату ракету та 79 дронів: на Полтавщині є руйнування

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 152

 Росія атакувала Україну ракетами та 145 дронами

У ніч на 8 березня російські окупанти завдали масованого удару по території України, використовуючи ракетну та дронову зброю. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Росія випустила:

  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»
  • 145 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.

Напрямки запуску: Ростовська область (РФ), Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (окупований Крим).

Збито 80 цілей:

  • 1 крилата ракета «Іскандер-К»
  • 79 ударних дронів
  • 54 безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Удар призвів до руйнувань та пошкоджень на Донеччині, Полтавщині, Харківщині, Сумщині та Одещині.

Нагадаємо, що вночі у Полтавському та Кременчуцькому районах чули вибухи. На Полтавщині є руйнування цивільної інфраструктури. На місці події працювали рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО дрони БПЛА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх