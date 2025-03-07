7 березня, близько 22.50, у Полтавському районі чули вибухи. Орієнтовно, містяни чули 6 вибухів.
Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників в області.
Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.
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Як о 7.00 повідомили у Полтавській ОВА, є руйнування цивільної інфраструктури. На місці події працювали рятувальники. Пожежу ліквідовано. Попередньо постраждалих немає.
Нагадаємо, що минулої ночі у Миргородському районі уламки ракети впали на приватний жилий будинок.
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