Поліція встановлює обставини події
7 березня близько 20.00 у Кременчуці біля магазину АТБ на Керченській сталася ДТП — мотоцикліст зіткнувся з автомобілем поліції.
За попередніми даними, водій мотоцикла отримав легкі травми.
На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують обставини події.
Наразі офіційних коментарів поліції щодо причин аварії немає.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуцькому районі двоє молодих чоловіків розбились на мотоциклі Кременчуцькому районі двоє молодих чоловіків розбились на мотоциклі.
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