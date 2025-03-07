У Горішніх Плавнях триває акція «Подаруй бібліотеці книгу»

Акцію з нагоди Всесвітнього дня дарування книг 14 лютого підтримав міський голова Дмитро Биков. Очільник громади передав до відділу дитячої літератури центральної бібліотеки збірку японських коміксів манга серії «Король-шаман». Видання складається з дев’яти томів і призначене для дітей молодшого та середнього шкільного віку.
Як зазначив мер, манга написана у пригодницькому жанрі. У ній йдеться про великий турнір шаманів за трон рятівника світу, який проводиться лише раз на 500 років.
Манга, вказав мер, це різновид японських коміксів, які вирізняються своїм стилем і національними особливостями. Їй притаманний унікальний стиль малювання, який вирізняється з-поміж інших стилів виразністю та характерною деталізацією зображень персонажів.
Культурологи зазначають, що манга в її сучасній формі почала розвиватися після Другої світової війни під сильним впливом західних традицій. Проте вона має глибоке коріння в ранньому мистецтві Японії. Із середини XX століття манга стала великою галуззю японського книговидавництва. Поступово вона набуває світової популярності. Тиражи популярних творів манги вже можна порівняти з тиражами книг про Гаррі Поттера.
За словами міського голови, він читає видання різних жанрів, але перевагу надає історичній літературі.
Очільник громади зауважив, що йому цікаво читати книги про сучасний світ, науково-популярну літературу. Зовсім недавно він прочитав пов’язані між собою романи про пригоди детектива Корморана Страйка і його супутниці авторства Роберта Гелбрейта. Це псевдонім відомої британської письменниці, авторки творів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.
Бібліотекарка відділу дитячої літератури Марина Прищепа подякувала Дмитру Бикову за подарунки й підкреслила, що саме таких видань відділу не вистачає, адже дітям до вподоби книги з великою кількістю ілюстрацій. Нагадаємо, робота відділу дитячої літератури в оновленому форматі була розпочата у травні 2023 року. Це зала із сучасним інтер’єром. Крім стелажів із книгами тут встановлені столи з настільними іграми, є мережа Wi-Fi.
Акція «Подаруй бібліотеці книгу» триватиме місяць. Працівники закладу закликають усіх охочих долучатися й передавати видання для дітей і дорослих.
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