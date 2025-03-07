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У Горішніх Плавнях триває акція «Подаруй бібліотеці книгу»

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Ініціатива спрямована на популяризацію читання і триватиме місяць

Акцію з нагоди Всесвітнього дня дарування книг 14 лютого підтримав міський голова Дмитро Биков. Очільник громади передав до відділу дитячої літератури центральної бібліотеки збірку японських коміксів манга серії «Король-шаман». Видання складається з дев’яти томів і призначене для дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Як зазначив мер, манга написана у пригодницькому жанрі. У ній йдеться про великий турнір шаманів за трон рятівника світу, який проводиться лише раз на 500 років.

«Як зауважують працівники бібліотеки, діти люблять читати мангу, але цих видань у відділі дитячої літератури небагато. Тому я вирішив подарувати саме їх», — зазначив Дмитро Биков.

Манга, вказав мер, це різновид японських коміксів, які вирізняються своїм стилем і національними особливостями. Їй притаманний унікальний стиль малювання, який вирізняється з-поміж інших стилів виразністю та характерною деталізацією зображень персонажів.

Культурологи зазначають, що манга в її сучасній формі почала розвиватися після Другої світової війни під сильним впливом західних традицій. Проте вона має глибоке коріння в ранньому мистецтві Японії. Із середини XX століття манга стала великою галуззю японського книговидавництва. Поступово вона набуває світової популярності. Тиражи популярних творів манги вже можна порівняти з тиражами книг про Гаррі Поттера.

«Особливістю манги є читання справа наліво та зверху вниз, що відрізняється від традиційних коміксів, які читаються зліва направо. Такий спосіб читання виник у Японії та став традиційним для багатьох азійських країн», — наголосив Дмитро Биков.
«Я знаю, що багато дітей починають читати саме мангу, а потім уже виявляють інтерес до інших книжок», — зауважив мер.

За словами міського голови, він читає видання різних жанрів, але перевагу надає історичній літературі.

«Буває так, що я читаю дві-три книги одночасно. Наприклад, по кілька сторінок або пів години на день кожну книгу. Усе залежить від настрою та духовних потреб на той чи інший момент», — зазначив Дмитро Биков.

Очільник громади зауважив, що йому цікаво читати книги про сучасний світ, науково-популярну літературу. Зовсім недавно він прочитав пов’язані між собою романи про пригоди детектива Корморана Страйка і його супутниці авторства Роберта Гелбрейта. Це псевдонім відомої британської письменниці, авторки творів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

«Мене не так захоплює детективна історія, як соціальна картина сучасного Лондона. Адже письменниця не лише оголює соціальні хвороби сучасного англійського суспільства, а й підіймає багато актуальних питань щодо рівності, насильства в родині, злочинності, співпраці з правоохоронними органами та правозахисними організаціями, роботи бізнесу і державних органів виконавчої влади. Мені це цікаво, адже, читаючи такі твори, я можу дати собі відповіді на деякі питання», — наголосив Дмитро Биков.

Бібліотекарка відділу дитячої літератури Марина Прищепа подякувала Дмитру Бикову за подарунки й підкреслила, що саме таких видань відділу не вистачає, адже дітям до вподоби книги з великою кількістю ілюстрацій. Нагадаємо, робота відділу дитячої літератури в оновленому форматі була розпочата у травні 2023 року. Це зала із сучасним інтер’єром. Крім стелажів із книгами тут встановлені столи з настільними іграми, є мережа Wi-Fi.

«З появою такого сучасного відділення дитячої літератури в нас з’явилося значно більше юних читачів», — наголосила Марина Прищепа.

Акція «Подаруй бібліотеці книгу» триватиме місяць. Працівники закладу закликають усіх охочих долучатися й передавати видання для дітей і дорослих.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: книги бібліотека Горішні Плавні
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