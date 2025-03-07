Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 8 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Роботи з розчищення трас:
- пров. Вагонобудівний, 7-22
- пров. Грузинський, 11-27
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- вул. Івана Миколайчука, 3,5,10
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56
- вул. Ліщинова, 1А-46
- вул. Небесної Сотні, 31,37,39
- вул. Олександрійська, 28-89
- вул. Софіївська, 39А-55/35
- вул. Чорноморська, 5-24/35
Виконання договорів про приєднання:
- просп. Лесі Українки, 18
- просп. Лесі Українки
- вул. Басейна, 23-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- вул. В’ячеслава Чорновола, 7-83
- вул. Єднання України, 14-35
- вул. Лебедина, 2,4,6
- вул. Лікаря Парнети
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- вул. Редутна, 94
- вул. Червона Гірка, 1-37А
- вул. Чередницька, 93-120
- пров. Військовий, 20/20-29
- пров. Володимира Кисельова, 29/2
- пр. Лебединий, 1,4.
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