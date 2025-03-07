Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 8 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Роботи з розчищення трас:

  • пров. Вагонобудівний, 7-22
  • пров. Грузинський, 11-27
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Шкільний, 18/5
  • вул. Івана Миколайчука, 3,5,10
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56
  • вул. Ліщинова, 1А-46
  • вул. Небесної Сотні, 31,37,39
  • вул. Олександрійська, 28-89
  • вул. Софіївська, 39А-55/35
  • вул. Чорноморська, 5-24/35

Виконання договорів про приєднання:

  • просп. Лесі Українки, 18
  • просп. Лесі Українки
  • вул. Басейна, 23-42
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 7-83
  • вул. Єднання України, 14-35
  • вул. Лебедина, 2,4,6
  • вул. Лікаря Парнети
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81
  • вул. Редутна, 94
  • вул. Червона Гірка, 1-37А
  • вул. Чередницька, 93-120
  • пров. Військовий, 20/20-29
  • пров. Володимира Кисельова, 29/2
  • пр. Лебединий, 1,4.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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