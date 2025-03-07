Роман Радченко: «Сподіваємось, 2025 рік пройде не менш позитивно, ніж попередній»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 93

Традиції велосипедного спорту у Кременчуці давні й міцні. Найвищою вершиною, своєрідною Джомолунгмою, є 1991 рік. Тоді Кременчук здобув неабияку славу. І не тільки в масштабах СРСР, який вже доживав тоді останні дні. Про наше місто і нашого спортсмена дуже голосно заговорили у Європі, та й у світі. Звичайний хлопець з Молодіжного Віктор Ржаксинський виграв дуже престижну тоді Велогонку Миру. А також — того ж таки року Віктор стає чемпіоном світу у шосейних перегонах серед любителів.

Тренери з вихованцями. Крайній ліворуч — заслужений тренер України Олександр Радченко, крайній праворуч — Роман Радченко

Підготували кременчуцького спортсмена до цих високих звитяг тренери Олександр Радченко та Віктор Дементьєв.

Потім спортсмен перейшов у професійні гонщики, успішно виступав за клуби Іспанії.

Грандіозний успіх Віктора Ржаксинського сприяв ще більшому наповненню молодим поколінням велосипедних секцій Кременчука. Спорт на двох колесах здобув неабияку популярність серед хлопчиків і дівчаток. Так є і понині. Війна, звісно, вплинула. Однак велоспорт був і залишається однією з візитівок наддніпрянського міста.

— Нема навіть сенсу порівнювати довоєнний час і нинішній, — розповідає нинішній директор КМ КДЮСШ «Авангард» Роман Радченко, — Тоді дуже багато дітей йшли займатися велоспортом. І це не перебільшення — справді дуже багато! Але, зважаючи на те, що багато батьків вивезли дітей за кордон, або сприяли їх виїзду — цілком зрозуміло, адже йде війна, є небезпека, водночас хочу констатувати, що, однак, ми маємо у наших секціях достатньо велику кількість хлопців та дівчат. Як кажуть, гріх скаржитися. До того ж у місті підтримують і наш спорт. Ми маємо можливість тренуватися, маємо можливість виїздити на змагання. Їх, до речі, минулого року проводилося в Україні досить багато.

— Якими є підсумки 2024-го?

— Ми вважаємо, що однозначно позитивними. Про найголовніше я вже сказав: наші вихованці могли і тренуватися, і брати участь у змаганнях. Щодо результатів, то потужним є наступний показник — одразу п’ять наших спортсменів є збірниками України. Це брати Говоруни — Богдан та Микола, вони є членами української команди до 23-х років. Також майки збірної України одягнули цього року три наші здібні спортсменки — Карина Рогозна, Дар’я Яценко та Катерина Троян.

…У внутрішніх змаганнях, а це насамперед чемпіонати України, у першу чергу названі спортсмени постійно завойовували медалі різних категорій — перші, другі, треті місця. Вся п’ятірка носить звання чемпіонів, призерів, загалом авангардівці здобули десятки медалей в чемпіонатах України. Достатньо згадати останній в тому році український чемпіонат, який відбувся 22-24 листопада у Білій Церкві.

Кременчужани 11 разів підіймались на п’єдестал пошани. Перші місця здобули Дар’я Яценко в індивідуальній гонці та Катерина Троян серед дівчат на груповій дистанції.

Дев’ять «срібних медалей», крім названих спортсменок, принесли Карина Рогозна — в індивідуальній і парній гонках, Богдан Говорун — серед чоловіків в груповій гонці, та Богдан разом зі своїм братом Миколою були другими серед чоловіків у парній гонці.

На попередньому чемпіонаті України, який відбувся у жовтні у Кропивницькому, медальну скарбничку спортсменів-велосипедистів авангардівці поповнили сімома медалями — два «золота», три «срібла» та дві «бронзи». У Кропивницькому одну медаль виграв ще один спортсмен — Антон Заіченко. Він домігся другого результату в естафеті серед чоловіків…

— Романе, хто вас як тренерів здивував минулого року?

— Ось та п’ятірка спортсменів приємно й здивувала. Вони відчутно спрогресували. Вони — наші лідери. Всі входять до збірних. І ми сподіваємося, що цього року прізвища молодих кременчуцьких велоспортсменів з’являться у протоколах міжнародних змагань. До речі, вже відомо, що брати Говоруни та Каріна Рогозна змагатимуться у категорійних гонках. Решта вихованців, для яких наші лідери є гарним прикладом, дуже гарним подразником будуть намагатися посісти в нашій школі їхнє місце. Перспектива у багатьох помітна.

— Якщо 24 рік ви оцінюєте як позитивний, то яким очікуєте 25-й?

— Нині про деякі речі, які до війни вважалися просто буденними, ми говоримо як про позитив. От вже складений календар велозмагань в Україні на нинішній рік — і це вже позитив. Самих змагань заплановано більше, аніж минулого року — дуже добре. Важливо, щоб вони не скасовувалися з причин, які від нас не залежать. Вже триває підготовка до наступних стартів. У нас є можливість тренуватися, виїжджати на змагання. Це теж добре!

У березні відбудуться три чемпіонати України — Біла Церква, Житомир та Черкаси. Працюємо над тим, що б у всіх цих змаганнях ми мали гарне представництво. Плануємо їхати командою 14-15 чоловік. Сподіваємось, так і буде. Плануємо боротися за медалі. Іншого завдання ми не ставимо.

Також плануємо, що вже весною, наша секція поповниться умовно великою кількістю тих, хто хоче стати справжніми спортсменами, здобути собі ім’я у велоспорті. Попри наші всім відомі негаразди. Очікуємо солідного поповнення. Тренерський склад готовий до прийняття нових вихованців. Життя триває!

… У відділенні велосипедного спорту КЗ ДЮСШ «Авангард» працює тренерський у кількості п‘яти осіб — Юрій Митяй, Олексій Ширяєв, Роман та Олександр Радченки, Сергій Долинський — у Горішніх Плавнях.



