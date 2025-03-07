Роман Радченко: «Сподіваємось, 2025 рік пройде не менш позитивно, ніж попередній»

Традиції велосипедного спорту у Кременчуці давні й міцні. Найвищою вершиною, своєрідною Джомолунгмою, є 1991 рік. Тоді Кременчук здобув неабияку славу. І не тільки в масштабах СРСР, який вже доживав тоді останні дні. Про наше місто і нашого спортсмена дуже голосно заговорили у Європі, та й у світі. Звичайний хлопець з Молодіжного Віктор Ржаксинський виграв дуже престижну тоді Велогонку Миру. А також — того ж таки року Віктор стає чемпіоном світу у шосейних перегонах серед любителів.
Підготували кременчуцького спортсмена до цих високих звитяг тренери Олександр Радченко та Віктор Дементьєв.
Потім спортсмен перейшов у професійні гонщики, успішно виступав за клуби Іспанії.
Грандіозний успіх Віктора Ржаксинського сприяв ще більшому наповненню молодим поколінням велосипедних секцій Кременчука. Спорт на двох колесах здобув неабияку популярність серед хлопчиків і дівчаток. Так є і понині. Війна, звісно, вплинула. Однак велоспорт був і залишається однією з візитівок наддніпрянського міста.
— Якими є підсумки 2024-го?
…У внутрішніх змаганнях, а це насамперед чемпіонати України, у першу чергу названі спортсмени постійно завойовували медалі різних категорій — перші, другі, треті місця. Вся п’ятірка носить звання чемпіонів, призерів, загалом авангардівці здобули десятки медалей в чемпіонатах України. Достатньо згадати останній в тому році український чемпіонат, який відбувся 22-24 листопада у Білій Церкві.
Кременчужани 11 разів підіймались на п’єдестал пошани. Перші місця здобули Дар’я Яценко в індивідуальній гонці та Катерина Троян серед дівчат на груповій дистанції.
Дев’ять «срібних медалей», крім названих спортсменок, принесли Карина Рогозна — в індивідуальній і парній гонках, Богдан Говорун — серед чоловіків в груповій гонці, та Богдан разом зі своїм братом Миколою були другими серед чоловіків у парній гонці.
На попередньому чемпіонаті України, який відбувся у жовтні у Кропивницькому, медальну скарбничку спортсменів-велосипедистів авангардівці поповнили сімома медалями — два «золота», три «срібла» та дві «бронзи». У Кропивницькому одну медаль виграв ще один спортсмен — Антон Заіченко. Він домігся другого результату в естафеті серед чоловіків…
— Романе, хто вас як тренерів здивував минулого року?
— Якщо 24 рік ви оцінюєте як позитивний, то яким очікуєте 25-й?
У березні відбудуться три чемпіонати України — Біла Церква, Житомир та Черкаси. Працюємо над тим, що б у всіх цих змаганнях ми мали гарне представництво. Плануємо їхати командою 14-15 чоловік. Сподіваємось, так і буде. Плануємо боротися за медалі. Іншого завдання ми не ставимо.
Також плануємо, що вже весною, наша секція поповниться умовно великою кількістю тих, хто хоче стати справжніми спортсменами, здобути собі ім’я у велоспорті. Попри наші всім відомі негаразди. Очікуємо солідного поповнення. Тренерський склад готовий до прийняття нових вихованців. Життя триває!
… У відділенні велосипедного спорту КЗ ДЮСШ «Авангард» працює тренерський у кількості п‘яти осіб — Юрій Митяй, Олексій Ширяєв, Роман та Олександр Радченки, Сергій Долинський — у Горішніх Плавнях.
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