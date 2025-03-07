На Полтавщині під лід провалилось двоє чоловіків

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7 березня близько 10.30 у Лохвицькій громаді двоє чоловіків провалились під лід, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Мешканкиа Лохвицької громади повідомила поліціянтів, що її чоловік 6 березня близько 18.00 пішов на риболовлю в с. Лука та не повернувся. Під час огляду водойми правоохоронці виявили на кризі речі двох чоловіків та рибацькі знаряддя. Також правоохоронці з‘ясували, що двоє місцевих рибалок (1998 та 2002 року народження) під час риболовлі ймовірно провалилися під кригу.

У ході пошукових заходів із залученням водолазів-рятувальників обох чоловіків без ознак життя знайшли та дістали з водойми.

Для встановлення причини смерті їх тіла направлені на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, що напередодні двоє рибалок провалились під кригу у Горішніх Плавнях.