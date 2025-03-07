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Пісні котлети з капусти: простий і смачний рецепт

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 171

Готуємо смачні пісні капустяні котлети з грибами та манкою. Покроковий рецепт із простих інгредієнтів

Інгредієнти:

  • Капуста (білокачанна або пекінська) — 700 г
  • Гриби (за бажанням) — 200 г
  • Цибуля — 100 г
  • Манка — 50 г
  • Борошно — 1 ст. л.
  • Часник — 2 зубчики
  • Спеції, сіль, перець — за смаком
  • Соняшникова олія — 2 ст. л.
  • Томатна паста — 2 ст. л.
  • Вода для соусу — 300 мл

Спосіб приготування:

  1. Підготовка овочів:

    • Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на гарячій сковороді з олією до золотистого кольору (близько 5 хвилин).
    • Додайте дрібно нарізані гриби, смажте ще 3-5 хвилин.

  2. Відварювання капусти:

    • У великій каструлі доведіть воду до кипіння, посоліть.
    • Наріжте капусту крупними шматками, опустіть у воду і варіть 12 хвилин до напівготовності.
    • Злийте воду, подрібніть капусту блендером.
    • Відкиньте масу на сито, щоб стекла зайва рідина.

  3. Формування котлет:

    • Додайте до капустяної маси манку, борошно, часник, спеції, сіль і перець.
    • Вмішайте обсмажені гриби з цибулею.

  4. Смаження:

    • Розігрійте сковороду з олію.
    • Викладайте сформовані котлети і обсмажуйте по 4-5 хвилин з кожного боку на середньому вогні.

Смачні та поживні пісні котлети готові! Можна подавати з томатним соусом або улюбленим гарніром.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти капуста котлета піст
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