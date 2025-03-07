Пісні котлети з капусти: простий і смачний рецепт
Сьогодні, 18:03
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Готуємо смачні пісні капустяні котлети з грибами та манкою. Покроковий рецепт із простих інгредієнтів
Інгредієнти:
- Капуста (білокачанна або пекінська) — 700 г
- Гриби (за бажанням) — 200 г
- Цибуля — 100 г
- Манка — 50 г
- Борошно — 1 ст. л.
- Часник — 2 зубчики
- Спеції, сіль, перець — за смаком
- Соняшникова олія — 2 ст. л.
- Томатна паста — 2 ст. л.
- Вода для соусу — 300 мл
Спосіб приготування:
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Підготовка овочів:
- Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на гарячій сковороді з олією до золотистого кольору (близько 5 хвилин).
- Додайте дрібно нарізані гриби, смажте ще 3-5 хвилин.
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Відварювання капусти:
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння, посоліть.
- Наріжте капусту крупними шматками, опустіть у воду і варіть 12 хвилин до напівготовності.
- Злийте воду, подрібніть капусту блендером.
- Відкиньте масу на сито, щоб стекла зайва рідина.
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Формування котлет:
- Додайте до капустяної маси манку, борошно, часник, спеції, сіль і перець.
- Вмішайте обсмажені гриби з цибулею.
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Смаження:
- Розігрійте сковороду з олію.
- Викладайте сформовані котлети і обсмажуйте по 4-5 хвилин з кожного боку на середньому вогні.
Смачні та поживні пісні котлети готові! Можна подавати з томатним соусом або улюбленим гарніром.
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