Негайний капітальний ремонт ДЮСШ імені Кисельва: депутат Березянський виступив із запитом

Депутат зазначив, що заклад приймає чемпіонати обласного та всеукраїнського рівня, а стан приміщення впливає на репутацію як закладу, так і міста
У Кременчуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова необхідно провести негайний капітальний ремонт. Із таким запитомвиступив депутат Кременчуцької міської ради Олександр Березянський на засіданні сесії 7 березня.
Він заявив, що це єдиний комунальний заклад у місті, який приймає офіційні змагання всеукраїнського рівня із прямими трансляціями на сайти спортивних федерацій, що транслюються на всю Україну.
— Саме тому стан цієї спортивної споруди безпосередньо впливає на імідж нашого міста та його спортивну рпутацію, — заявив Березянський.
Зокрема він навів приклад, що нещодавно у спортивній школі проводився чемпіонат з тхеквондо, де примутні звернули увагу на критичний стан внутрішнього оздоблення спортивної зали.
Депутат Березянський наголосив, що ремонт будівлі має бути не тільки внутрішнім, а й включати зовнішнє утеплення фасаду.
— Без належного утеплення стін зовні внутрішнє оздоблення втратить свою ефективність протягом найближчих років через проблеми з вологістю та температурним режимом. Також критично важливим є правильний розрахунок витяжки та вентиляції для забезпечення сприятливих умов під час проведення змагань.
Тому депутат пропонує:
Депутат Плескун також зауважив, що ремонту у приміщенні потребують не лише стіни й вентиляція, а й підлога.
Присутні депутати одноголосно підтримали запит Березянського, а Віталій Малецький порадив підключити до роботи очільника департаменту ЖКГ Івана Москалика, аби він порадив кваліфікованого та професійного підрядника.
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