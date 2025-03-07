Негайний капітальний ремонт ДЮСШ імені Кисельва: депутат Березянський виступив із запитом

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 168

Депутат зазначив, що заклад приймає чемпіонати обласного та всеукраїнського рівня, а стан приміщення впливає на репутацію як закладу, так і міста

У Кременчуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова необхідно провести негайний капітальний ремонт. Із таким запитомвиступив депутат Кременчуцької міської ради Олександр Березянський на засіданні сесії 7 березня.

Він заявив, що це єдиний комунальний заклад у місті, який приймає офіційні змагання всеукраїнського рівня із прямими трансляціями на сайти спортивних федерацій, що транслюються на всю Україну.

— Саме тому стан цієї спортивної споруди безпосередньо впливає на імідж нашого міста та його спортивну рпутацію, — заявив Березянський.

Зокрема він навів приклад, що нещодавно у спортивній школі проводився чемпіонат з тхеквондо, де примутні звернули увагу на критичний стан внутрішнього оздоблення спортивної зали.

Джерело: очільник Кременчуцької РВА Олександр Аленін

Депутат Березянський наголосив, що ремонт будівлі має бути не тільки внутрішнім, а й включати зовнішнє утеплення фасаду.

— Без належного утеплення стін зовні внутрішнє оздоблення втратить свою ефективність протягом найближчих років через проблеми з вологістю та температурним режимом. Також критично важливим є правильний розрахунок витяжки та вентиляції для забезпечення сприятливих умов під час проведення змагань.

Тому депутат пропонує:

виділити кошти з міського бюджету на проведення комплексного капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ ім. Кисельова;

провести ремонтні роботи у період із 1 червня до 30 вересня — у період, доки вихованці матимуть змогу займатися на свіжому повітрі;

провести прозорий тендер на визначення підрядника;

забезпечити професійне проєктування системи вентиляції з урахуванням специфіки спортивної споруди.

Депутат Плескун також зауважив, що ремонту у приміщенні потребують не лише стіни й вентиляція, а й підлога.

Присутні депутати одноголосно підтримали запит Березянського, а Віталій Малецький порадив підключити до роботи очільника департаменту ЖКГ Івана Москалика, аби він порадив кваліфікованого та професійного підрядника.



