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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водій ВАЗа збив скутериста — 51-річний чоловік загинув на місці ДТП

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 405

 

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди

Учора, 6 червня, близько 16.30, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Макухівка Полтавського району автомобіль ВАЗ 21011, під керуванням 30-річного жителя Черкаської області, зіткнувся зі скутером Yamaha, яким керував 51-річний полтавець. Унаслідок ДТП водій скутера від отриманих травм загинув на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження.

 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, посилаючись на матеріали Полтавського районного управління поліції.

За даним фактом слідчим підрозділом Головного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП скутерист загинув
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