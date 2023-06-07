На Полтавщині водій ВАЗа збив скутериста — 51-річний чоловік загинув на місці ДТП

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Учора, 6 червня, близько 16.30, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Макухівка Полтавського району автомобіль ВАЗ 21011, під керуванням 30-річного жителя Черкаської області, зіткнувся зі скутером Yamaha, яким керував 51-річний полтавець. Унаслідок ДТП водій скутера від отриманих травм загинув на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, посилаючись на матеріали Полтавського районного управління поліції.

За даним фактом слідчим підрозділом Головного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.