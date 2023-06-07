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Президент Зеленський вручив «Золоту зірку» матері загиблого Героя України з Кременчука Максима Кагала

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 661

 Тіло Героя України тривалий час знаходилося на «Азовсталі»

Президент Володимир Зеленський передав ордени «Золота Зірка» членам родин військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро, удостоєних звання Героя України посмертно. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав йому звання «Героя України» захисникові з Кременчука – старшому лейтенанту Максиму Кагалу «Пістон», який загинув 25 березня 2022 року під час оборони Маріуполя у складі «Азову». 

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Вчора, 6 червня, голова держави передав матері героя Тетяні Кагал орден «Золота Зірка».

Максим Кагал чемпіон світу з кікбоксингу, у 2015 році став на захист України. Був командиром взводу вогневої підтримки окремого загону спеціального призначення «Азов». Тіло Героя України тривалий час знаходилося на «Азовсталі». Повернули його лише в результаті обміну.

5 січня з Героєм прощалися у Києві на Байковому кладовищі, а 16 січня в останню путь його провели у рідному Кременчуці та поховали на Алеї Слави на Свіштовському кладовищі. У Кременчуці частину вулиці Першотравневої перейменували на його честь Максима Кагала. 

Коли ворог веде таку агресію, коли застосовує таку геноцидну тактику, лише спільною силою всього нашого народу можна зупинити ворога. І ми обов’язково зупинимо Росію. Ми виженемо її з нашої землі та вшануємо волею України памʼять кожного й кожної, хто віддав своє життя за Україну, памʼять усіх наших героїв різних часів, які однаково мріяли, щоб українці жили вільно, наголосив Володимир Зеленський на церемонії нагородження.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Герой України Максим Кагал
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