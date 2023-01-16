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Топ новина, Кременчук, Воїни світла

Кременчук попрощався з Героєм України Максимом Кагалом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 948

 
Автоколоною домовину з тілом захисника провели через усе місто до Свіштовського цвинтаря, де поховали на Алеї Слави

Сьогодні, 16 січня, Кременчук попрощався із захисником України Героєм України Максимом Кагалом. Чемпіон світу з кікбоксингу та військовослужбовець загинув 25 березня при обороні Маріуполя. Довгий час тіло Максима знаходилося на Азовсталі, де героїчно українці захищали Маріуполь. В одному з обмінів, російські війська повернули загиблого Максима Кагала, якого вдалося ідентифікувати за експертизою ДНК. 

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5 січня у Києві двічі попрощалися побратими, спочатку на базі, а потім на Байковому кладовищі віддали шану Герою України. Після кремації прах привезли до Кременчука, й сьогодні відбулося прощання у Міському палаці культури. 

У Києві віддали шану Герою України Максиму Кагалу — військового мають поховати у Кременчуці

Прощалися зі старшим лейтенантом у МПК, куди прийшли рідні, друзі, побратими, представники міської влади та небайдужі кременчужани.

Кременчужани підносили квіти, щоб віддати шану воїну. Друзі промовили кілька слів над домовиною, яка була у формі корабля з емблемою Ідея нації та огорнута у синьо-жовтий стяг. 

Після прощання люди вишукувалися живим коридором, схилившись на одне коліно, коли з Міського палацу культури виносили домовину з прахом воїна.

Автоколона вирушила через усе місто до Свіштовського цвинтаря. Вона проїхала через вулицю, названу на його честь; повз спортивні зали та два стадіони, де він брав участь у змаганнях та заряджав на футбольних матчах; через вулиці, де пройшло його дитинство. 

Поховали військового Максима Кагала на Алеї Слави поруч з іншими полеглими воїнами України, які за свободу та незалежність віддали найцінніше — своє життя.

Незабаром на сайті з'явиться детальніша інформація з прощання із Максимом Кагалом, спогади його друзів та побратимів. 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: війна воїни світла Максим Кагал Герой України
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