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На Полтавщині під Градизьком водна поліція вилучила 2 000 метрів браконьєрських сіток з рибою

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 234

 

Живу рибу з сіток поліцейські випустили до водойми

Учора, 6 червня, працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели патрулювання акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Градизької територіальної громади.

Під час патрулювання поліцейські вилучили з водойми ятір та близько 2000 метрів браконьєрських сіток зі свіжовиловленою рибою.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- П'ятнадцять браконьєрських сіток загальною довжиною близько 2000 метрів та ятір передано працівникам Полтавського рибоохоронного патруля з метою подальшого знищення, про що складено відповідний акт. Живу рибу випущено до водойми, - зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко.

За його словами, превентивні рейди на водоймах Полтавщини продовжуються.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини водна поліція сітки браконьєри Градизьк
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