На Полтавщині під Градизьком водна поліція вилучила 2 000 метрів браконьєрських сіток з рибою

Учора, 6 червня, працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели патрулювання акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Градизької територіальної громади.
Під час патрулювання поліцейські вилучили з водойми ятір та близько 2000 метрів браконьєрських сіток зі свіжовиловленою рибою.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За його словами, превентивні рейди на водоймах Полтавщини продовжуються.
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