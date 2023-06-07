У Кременчуці відбулася першість з шахів

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4 червня у Палаці культури «Нафтохімік» відбулись довгоочікувані родинні змагання - Відкрита першість з шахів «Тато, мама, я - шахова сім'я». Вони присвячені Міжнародному дню захисту дітей. Мета такого заходу не тільки підтримувати в дітях спортивний інтерес, але й зближувати родини.

На відкриті турніру учасників привітали президент федерації шахів Кременчука Василь Хоменко та Директор департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради Олег Медведенко.

Взяли участь 15 сімейних дуетів, як місцеві, так і гості з Полтави. За умовами змагання до складу команд входили діти, які були капітанами, та хтось із членів їх сім’ї – мама, тато, дідусь, бабуся, брат, сестра тощо.

Змагання проходили за швейцарською системою в 7 турів. Контроль часу 15 хв. + 3 сек. за кожен зроблений хід.

Результати:

1 місце сім'я Кибкало 12 очок

2 місце сім'я Ємців 10 очок

3 місце сім'я Ходаковських 8 очок

У змаганнях шахових сімей з участю дівчинки найкращий результат показала родина Христини Зазуляк.

Найстарша команда - сім'я Капацинів (81 рік на двох) Команда з наймолодшим учасником сім'я Прокопчук(Микита 2017 р.народження) Були ще відзначенні кращі гравці на своїй дошці.

На 1-й дошці:

1 місце Кибкало Володимир 1 розряд, 7 з 7

2 місце Ємець Максим 2 розряд, 5.5

3 місце Баграмян Тимур 2 розряд, 5

На 2-й дошці:

1 місце Рябенко Юрій 6.5 з 7

2 місце Зазуляк Андрій 6

3 місце Ходаковський Євгеній 5