Слуга народу – Полтавщина
Президент про підрив Каховської ГЕС: Ані водою, ані ракетами терористам не вдасться зупинити Україну
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Спорт, Кременчук

У Кременчуці відбулася першість з шахів

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 142

 

4 червня у Палаці культури «Нафтохімік» відбулись довгоочікувані родинні змагання - Відкрита першість з шахів «Тато, мама, я - шахова сім'я». Вони присвячені Міжнародному дню захисту дітей. Мета такого заходу не тільки підтримувати в дітях спортивний інтерес, але й зближувати родини.

На відкриті турніру учасників привітали президент федерації шахів Кременчука Василь Хоменко та Директор департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради Олег Медведенко.

Взяли участь 15 сімейних дуетів, як місцеві, так і гості з Полтави. За умовами змагання до складу команд входили діти, які були капітанами, та хтось із членів їх сім’ї – мама, тато, дідусь, бабуся, брат, сестра тощо.

Змагання проходили за швейцарською системою в 7 турів. Контроль часу 15 хв. + 3 сек. за кожен зроблений хід.

Результати:

1 місце сім'я Кибкало 12 очок

2 місце сім'я Ємців 10 очок

3 місце сім'я Ходаковських 8 очок

У змаганнях шахових сімей з участю дівчинки найкращий результат показала родина Христини Зазуляк.

Найстарша команда - сім'я Капацинів (81 рік на двох) Команда з наймолодшим учасником сім'я Прокопчук(Микита 2017 р.народження) Були ще відзначенні кращі гравці на своїй дошці.

На 1-й дошці:

1 місце Кибкало Володимир 1 розряд, 7 з 7

2 місце Ємець Максим 2 розряд, 5.5

3 місце Баграмян Тимур 2 розряд, 5

На 2-й дошці:

1 місце Рябенко Юрій 6.5 з 7

2 місце Зазуляк Андрій 6 

3 місце Ходаковський Євгеній 5

0
Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх