Унаслідок нічної атаки російських військ на Полтавщині було завдано ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Через обстріли виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Нагадаємо, вночі вибухи чули й у Кременчуцькому районі. Вранці об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині були атаковані, що призвело до зупинки їх роботи через руйнування. Без газу частково залишилася Опішнянська громада. Без газопостачання зараз понад 5 тисяч абонентів, зокрема, жителі селища Опішня.
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