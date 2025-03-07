Внаслідок нічного обстрілу на Полтавщині травмовані двоє людей: поліція документує злочин

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Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки у Миргородському районі на Полтавщині травмувалися двоє людей, серед яких — дитина. Поліція Полтавщини документує черговий воєнний злочин армії РФ.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали також будинки місцевих мешканців та автомобілі. Потерпілих госпіталізували до медзакладу, з ним працюють медики.

За словами начальника поліції області Євгена Рогачова, поліціянти та співробітники Служби безпеки України документують воєнний злочин, збирають речові докази та фіксують руйнування.

Зазначимо, що внаслідок нічного ракетного обстрілу без газопостачання лишилися 5 тисяч споживачів в Опішнянській громаді, зокрема у селищі Опішня. Відомо, що Росія атакувала Україну 261 повітряним засобом. Сили ППО знищили 134 цілі, включаючи 34 ракети та 100 дронів Shahed.