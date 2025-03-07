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У Кременчуцькому районі за добу сталося шість пожеж: вогонь знищив понад 9 га сухостою

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 135

 До гасіння залучалися рятувальники Кременчука, Глобиного, Козельщини, Семенівки та місцеві пожежні бригади

За минулу добу рятувальники Кременчуцького району ліквідували шість пожеж на відкритих територіях, запобігши значним збиткам. Вдалося врятувати два металеві гаражі, майно всередині та легковий автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій розповіли подробиці.

Деталі пожеж

  • Село Кобелячок, Пришибська громада (14.43) – горіла суха рослинність, знищено 2,8 га.
  • Кременчук, тупик Глобинський (15.44) – займання сухої трави та очерету, вигоріло 2,9 га.
  • Село Єгорівка, Семенівська громада (15.48) – пожежа охопила 0,5 га.
  • Кременчук, проспект Свободи (16.18) – вогонь знищив 2 кв. м сміття, перекинувся на гараж, пошкодив електроінструмент і побутову техніку, однак вдалося врятувати два гаражі та авто.
  • Село Білецьківка, Кам’янопотоківська громада (17.32) – вигоріло 2 га сухої рослинності.
  • Кременчук, вул. Юрія Кондратюка (20.16) – пожежа сміття на 70 кв. м.
  • Село Старий Хутір, Глобинська громада (23.16) – знищено 1 га сухої трави.

Загальні збитки від пожеж

Згоріло 9,2 га сухої рослинності та 72 кв. м сміття.
До гасіння залучалися рятувальники Кременчука, Глобиного, Козельщини, Семенівки та місцеві пожежні бригади.

ДСНС нагадує, що спалювання сухої трави та сміття загрожує значними штрафами та кримінальною відповідальністю. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, створюючи небезпеку для житлових будинків та людей.

Нагадаємо, що вчорашню пожежу на Лашках було видно з центру міста.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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