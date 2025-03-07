У Кременчуцькому районі за добу сталося шість пожеж: вогонь знищив понад 9 га сухостою

До гасіння залучалися рятувальники Кременчука, Глобиного, Козельщини, Семенівки та місцеві пожежні бригади
За минулу добу рятувальники Кременчуцького району ліквідували шість пожеж на відкритих територіях, запобігши значним збиткам. Вдалося врятувати два металеві гаражі, майно всередині та легковий автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій розповіли подробиці.
Згоріло 9,2 га сухої рослинності та 72 кв. м сміття.
До гасіння залучалися рятувальники Кременчука, Глобиного, Козельщини, Семенівки та місцеві пожежні бригади.
ДСНС нагадує, що спалювання сухої трави та сміття загрожує значними штрафами та кримінальною відповідальністю. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, створюючи небезпеку для житлових будинків та людей.
Нагадаємо, що вчорашню пожежу на Лашках було видно з центру міста.
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