Соцмережами ширяться відео примусового затримання кременчужан невідомими в камуфляжі

7 березня у різних районах Кременчука містяни стали свідками «бусифікації», коли невідомі у камуфляжі силою намагались примусити чоловіків сісти в авто. Про такі випадки повідомляють у соціальних мережах.

Очевидці повідомляють, що чоловік на відео — сирота, який має проблеми з зором і серйозні проблеми зі здоров’ям.

На цей час офіційних коментарів щодо подій від правоохоронців не надходило. Свідки заявляють, що повідомили про інциденти, але наразі невідомо, чи ведеться розслідування.

Це не перший подібний випадок у Кременчуці, жоден з яких поліція не прокоментувала. Наприклад, 13 вересня 2024 року у Кременчуці представники ТЦК намагались затримати чоловіка і затягнути в мікроавтобус, а 24 жовтня на Раківці чоловікові зранку не вдалося дійти на роботу. 8 січня 2025 року на вулиці Приходька у Крюкові один із чоловіків намагався сховатися у магазині, але його чекали біля виходу. Зрештою чоловіка силою затягнули в мікроавтобус.