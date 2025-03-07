В Україні можуть посилитися знеструмлення: що прогнозують експерти

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Сьогодні, 09:31 Переглядів: 221

Через ремонти на АЕС та нестачу гідроресурсів ситуація з електропостачанням в Україні може погіршитися

Попри потепління, ситуація з електропостачанням в Україні може погіршитися. Про це заявив член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко в інтерв’ю «Діловій столиці».

Що може вплинути на ситуацію

Планові ремонти на АЕС — навесні почнеться технічне обслуговування енергоблоків, що призведе до зменшення виробництва електроенергії. Виведення з роботи одного блоку на 1000 МВт значно вплине на енергосистему.

Зниження гідроресурсів — через м’яку та безсніжну зиму рівень води в річках нижчий за норму, що обмежує можливості гідроелектростанцій.

Юрій Бойко вважає, що для уникнення масових відключень електроенергії необхідно:

  • запровадити жорстку економію електроенергії серед населення та бізнесу;
  • збільшити імпорт електроенергії з європейських країн.

Наразі в Україні відключення переважно стосуються бізнесу та промисловості, однак навесні можливі обмеження і для населення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Укренерго
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