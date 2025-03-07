У Кременчуці демонтують зупинку «Розвилка» на Раківці: під знесення потрапив сквер

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 588

У Кременчуці на Раківці розпочався демонтаж зупинки громадського транспорту «Розвилка». Територію вже огородили парканом. Про це повідомляють очевидці.

Разом із зупинкою під зону демонтажу потрапив сквер, розташований поруч. Це місце було популярним серед місцевих жителів як зона відпочинку.

Наразі невідомо, що буде на місці знесених об'єктів та чи передбачено відновлення скверу.







Фото: Анатолій Василенко