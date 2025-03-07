У понеділок можна потрапити на прийом з особистих питань до першого віцемера Кременчука

Керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов, свій прийом громадян, який мав відбутися 13 березня, переніс на 17 березня
Наступного тижня відбудеться прийом громадян з особистих питань першим заступником міського голови Кременчука Володимиром Пелипенком. Про це повідомляє управління по роботі зі зверненнями громадян міськвиконкому на сайті Кременчуцької міської ради.
Він прийматиме громадян у понеділок, 10 березня, з 16.00 до 17.00 в приміщенні контакт-центру № 1 (проспект Лесі Українки,24).
Управління по роботі зі зверненнями громадян також інформує, що прийом керівника справами виконкому міської ради Руслана Шаповалова, який мав відбутися 13-го березня, перенесено на 17 березня.
Дізнатися додаткову інформацію та записатися на прийом до керівництва міста можна за телефоном — 0989883133.
Нагадаємо, за словами міського голови Віталія Малецького, координувати галузь міської освіти Володимиру Пелипенку нещодавно доручили через те, що питання безпеки дітей в умовах воєнного стану є першочерговим. А саме він відповідає за цивільний захист у місті та координацію усіх структурних підрозділів, які в цьому напрямку працюють.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.