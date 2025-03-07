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У понеділок можна потрапити на прийом з особистих питань до першого віцемера Кременчука

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Керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов, свій прийом громадян, який мав відбутися 13 березня, переніс на 17 березня

Наступного тижня відбудеться прийом громадян з особистих питань першим заступником міського голови Кременчука Володимиром Пелипенком. Про це повідомляє управління по роботі зі зверненнями громадян міськвиконкому на сайті Кременчуцької міської ради.

Він прийматиме громадян у понеділок, 10 березня, з 16.00 до 17.00 в приміщенні контакт-центру № 1 (проспект Лесі Українки,24).

Управління по роботі зі зверненнями громадян також інформує, що прийом керівника справами виконкому міської ради Руслана Шаповалова, який мав відбутися 13-го березня, перенесено на 17 березня.

Дізнатися додаткову інформацію та записатися на прийом до керівництва міста можна за телефоном — 0989883133.

Нагадаємо, за словами міського голови Віталія Малецького, координувати галузь міської освіти Володимиру Пелипенку нещодавно доручили через те, що питання безпеки дітей в умовах воєнного стану є першочерговим. А саме він відповідає за цивільний захист у місті та координацію усіх структурних підрозділів, які в цьому напрямку працюють.

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Автор: Віктор Крук
Теги: віцемер Пелипенко прийом громадян Кременчук
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