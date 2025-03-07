СБУ затримала російську агентку, яка на замовлення ФСБ готувала теракт біля Рівненського ТЦК

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 164

Російська спецслужба планувала підірвати вибуховий пристрій разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як «зайвого» свідка

Служба безпеки України запобігла новій спробі ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації у Рівному затримано російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) біля міського ТЦК.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, жінка повинна була залишити вибухівку поблизу військового об’єкта, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян. Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати вибуховий пристрій разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як «зайвого» свідка. Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентку і затримала її, коли зловмисниця прямувала до місця спланованого теракту.

Як встановило розслідування, російською агенткою виявилася 42-річна жителька Вінниці, яка потрапила до «уваги» ФСБ під час пошуку «швидких заробітків» на Телеграм-каналах. За вказівкою ворога вона прибула до Рівного, де спочатку провела дорозвідку поблизу міського ТЦК та «звітувала» про це своєму російському куратору. Потім вона мала дістати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону та доставити її до ТЦК. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження й запобігли злочину та людським жертвам.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

«ТЦКашники» — термін, вигаданий російськими пропагандистами для зриву мобілізації в Україні

— Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування — одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» — t.me/spaly_fsb_bot , — закликають в СБУ.

Росіяни розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК — Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

«Кременчуцький Телеграф» нещодавно повідомляв, що СБУ та Нацполіція затримали двох російських агентів, які здійснили теракт на Хмельниччині 5 лютого. Вони «втемну» використали кур’єра із сервісу доставлення, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначила російська спецслужба.

Внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення. Упродовж доби після теракту «по гарячих слідах» було затримано обох виконавців злочину. Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків.

1-го лютого у Рівненському обласному ТЦК стався сильний вибух. За даними поліції, загинув один військовослужбовець ТЦК, ще шестеро працівників та військових отримали поранення.

2-го лютого, стався вибух на території Павлоградського районного ТЦК. Легке поранення отримав один із військовослужбовців. Російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, знайшли та затримали протягом доби.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

«Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які намагалися зірвати мобілізацію. За даними слідства, учасники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

Чи є ТЦК складовою Збройних Сил України та хто там працює, а хто — служить

«Кременчуцький Телеграф» публікував роз’яснення, що ТЦК та СП — це територіальні органи військового управління Збройних сил України і є складовою частиною ЗСУ. А також, що в ТЦК працюють три категорії громадян — військовослужбовці, державні службовці та працівники ЗС України.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту, так само як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.