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Надзвичайні новини

Полтавця засудили до 12 років ув’язнення за вбивство сусіда

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 89

Під час сварки господар оселі близько 10 разів ударив сусіда молотком

Полтавський апеляційний суд призначив більш суворе покарання для місцевого жителя, який у листопаді 2021 року жорстоко вбив сусіда.

Чоловіки разом вживали алкоголь, після чого між ними виник конфлікт. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Під час сварки господар оселі близько 10 разів ударив сусіда молотком по голові та тілу.
Через 20 хвилин нападник викликав поліцію, намагаючись заплутати слідство — розповідав, що сусід впав із дерева чи в яму, а потім вигадував версію про самозахист.
У грудні 2021 року потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.

На підставі зібраних доказів і проведених експертиз прокуратура довела вину чоловіка.

Спочатку суд першої інстанції засудив його до 9 років позбавлення волі, однак прокуратура оскаржила цей вирок.

За рішенням Полтавського апеляційного суду покарання збільшено до 12 років ув’язнення за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловік вдарив ножем свого знайомого під час спільного дозвілля.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: sud.ua
Теги: вбивство прокуратура Полтавщини
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