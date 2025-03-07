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Колотієвський справи не передав, а в роботі виявнені порушення: очільниця Кременчуцької райради про початок роботи на новій посаді

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 100

 

Нова очільниця райради звернулася до Держаудитслужби з проханням провести перевірку

Колишній голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський досі не передав справи новій очільниці. Про це новообрана голова Кременчуцької райради Марія Іванченко розповіла на засіданні сесії Кременчуцької міської ради.

Після того, як рішенням депутатів районної ради Дмитру Колотієвському достроково припинили повноваження, депутати зобов’язали його передати усі справи, включно із трудовим архівом, та матеріальні цінності. 

— Але колишнім головою це рішення було проігнороване і не виконане належним чином. Станом на сьогодні усе справи не передані. Також ми бачимо порушення документообігу та фінансові порушення, які потребують розслідування. Ми вже звернулися до Держаудитслужби з метою проведення перевірки стану фінансової діяльності Кременчуцької районної ради, — заявила Марія Іванченко.

Розповіла Марія Іванченко і про перші кроки своєї роботи на новій посаді. Так у райраді уже відновили роботу апарату, поновили на посадах начальників фінансового та юридичного відділів. 

— З мертвої точки також здвинулись і питання, пов’язані з неподанням бюджетної звітності за попередні і поточний періоди апаратом районної ради. Станом на зараз ми маємо державну субвенцію у розмірі 1 млн 400 тис. грн на покриття витрат заробітної плати. Проте, на жаль, цього не вистачить, щоб у повному обсязі відновити роботу районної ради.

Нова очільниця заявила, що районна рада відкрита до співпраці з усіма громадами району, зокрема і з Кременчуцькою громадою.

Нагадаємо, 20 лютого на засіданні сесії Кременчуцької райради 30 депутатів підтримали кандидатуру Марії Іванченко, яка очолювала адміністративно-господарський відділ у Кременчуцькій міськраді, на посаду голови районної ради.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчуцька РДА Дмитро Колотієвський Марія Іванченко
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