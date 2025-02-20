Депутати Кременчуцької районної ради проголосували за припинення повноважень голови райради Колотієвського

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 618 Коментарів: 1

Самого Дмитра Колотієвського на засіданні сесії не було

Сьогодні, 20 лютого, у приміщенні Міського палацу культури на засіданні сесії Кременчуцької районної ради 32 депутати проголосували про припинення повноважень голови райради Дмитра Колотієвського.

Засідання сесії було ініційоване самими депутатами. Зібралися на сесію понад 30 депутатів. Голова районної ради Колотієвський на засіданні не був присутнім.

Так одним із питань, винесених на порядок денний, було припинення повноважень голови Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського.

Депутати обрали лічильну комісію та відповідно до процедури провели таємне голосування. Серед усіх присутніх «за» проголосували усі присутні 32 депутати.

За результатами цього рішення Дмитра Колотієвського звільняють із посади голови з дня прийняття рішення.

Далі на засіданні сесії планують обрати нового голову районної ради. Для цього голови фракцій зібрали своїх членів, аби обговорити кандидатуру нового голови.

Нагадаємо, раніше Дмитро Колотієвський ініціював звернення до Верховної Ради та Офісу Президента щодо розпуску Кременчуцької райради. Підставо для цього він назвав саботаж депутатами сесій, які він скликав.

Так у листопаді минулого року до райради звернулися представники Кременчуцького об’єднання громадської організації «Спілка самаритян України» з проханням надати дозвіл на проведення ремонтних робіт у приміщенні, де планують створити Центр підтримки дітей та сімей. Тоді Колотієвський підготував та виніс на розгляд сесії питання щодо надання дозволу на ремонт у приміщенні. Проте сесія тоді також не зібралася.

Також голова райради розповідав про співпрацю з Кременчуцькою райвійськадміністрацією та іншими громадами району в умовах воєнного стану.