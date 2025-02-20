Європа розглядає можливість розміщення миротворчих сил у Полтаві — The Telegraph

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 367

Місія миротворців полягатиме у «технічному моніторингу»: спостереження та розвідку за допомогою безпілотників, супутників та розвідувальних літаків

Кілька міст України можуть стати базами для військовослужбовців європейських країн, серед них — Полтава. Загалом Європа планує направити в Україну приблизно 30 тисяч іноземних військовослужбовців. Про це пише видання The Telegraph, яке оприлюднило деталі пропозиції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера президенту США Дональду Трампу щодо потенційної угоди про припинення вогню.

Миротворчі сили розгорнуть у великих містах України й на критично важливих інфраструктурних об’єктах для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Місія миротворців полягатиме у «технічному моніторингу»: спостереження та розвідку за допомогою безпілотників, супутників та розвідувальних літаків, щоб забезпечити «повну картину того, що відбувається», пише видання з посиланням на слова одного з західних чиновників.

Однак деякі критики висловлюють занепокоєння щодо ефективності такого підходу, вказуючи на складність забезпечення тривалого припинення вогню та можливі ризики для залучених миротворчих сил. Попри це, прихильники плану вважають, що міжнародна присутність є необхідною для стабілізації ситуації та підтримки суверенітету України, пише The Telegraph.

Нагадаємо, у команді Дональда Трампа знайшли вагому причину, чому США мають допомогати Україні.