Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

У команді Дональда Трампа знайшли вагому причину, чому США мають допомогати Україні

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 726

 

За оцінками експертів, в Україні тільки рідкісних мінералів на $2-7 трильйонів, а загальна вартість корисних копалин становить $14,8 трлн

США можуть укласти «хорошу угоду» з Україною, яка дасть можливість збагатитися обидвом сторонам. Таку заяву зробив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі Fox News, пише «Телеграф».

Він підкреслив, що Україна є найбагатшою країною в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйони. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну із РФ.

- Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах — забезпечити, щоб Росія не влаштувалася там. Україна — це реально «житниця» світу. 50% продовольства в Африку надходить з УкраїниМи можемо заробляти гроші та мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас. Тому Дональд Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, щоб збагатитися за рахунок корисних копалин. Це хороша угода для України та для нас, — сказав Грем.

Ще у червні цього року цей же Ліндсі Грем в інтерв’ю каналу CBS News говорив, що серед корисних копалин України є критично важливі для світу, і їх в жодному разі не можна віддати Путіну, бо якщо той переможе у війні, він розділить критично вважливі мінерали з Китаєм.

- Вони (українці — ред.) сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші й ці активи Путіну, щоб він поділився ними з Китаєм, — зазначив сенатор.

Він додав, що Україна могла б стати найкращим діловим партнером для США та Європи, адже у разі перемоги у війні, корисні копалини міг би, зокрема, використовувати Захід.

- Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим діловим партнером, про якого ми коли-небудь мріяли, щоб 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів могли бути використані Україною і Заходом, а не віддані Путіну і Китаю, — заявив Грем.

Минулого року Forbes оцінив вартість усіх корисних копалин України у $14,8 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. В загальній вартості корисних копалин 62% за­безпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше ніж 5%. Загальний обсяг корисних копалин – 111 млрд тонн.

 

Інфографіка Forbes

 

Нагадаємо, що у Плані перемоги Володимира Зеленського новообраний президент США Дональд Трамп зацікавився двома його пунктами, серед яких спільне використання українських копалин природних ресурсів США.

ПО ТЕМІ:

Дональд Трамп переміг на виборах у США та стане 47-м президентом країни

Володимир Зеленський представив у Верховній Раді «План внутрішньої стійкості»: що у ньому

У Кременчуці депутати планують підтримати План перемоги: оприлюднено звернення до міст-побратимів і партнерів

0
Автор: Віктор Крук
Теги: США війна корисні копалини Росія допомога план
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх