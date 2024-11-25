У команді Дональда Трампа знайшли вагому причину, чому США мають допомогати Україні

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 726

США можуть укласти «хорошу угоду» з Україною, яка дасть можливість збагатитися обидвом сторонам. Таку заяву зробив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі Fox News, пише «Телеграф».

Він підкреслив, що Україна є найбагатшою країною в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйони. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну із РФ.

- Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах — забезпечити, щоб Росія не влаштувалася там. Україна — це реально «житниця» світу. 50% продовольства в Африку надходить з України… Ми можемо заробляти гроші та мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас. Тому Дональд Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, щоб збагатитися за рахунок корисних копалин. Це хороша угода для України та для нас, — сказав Грем.

Ще у червні цього року цей же Ліндсі Грем в інтерв’ю каналу CBS News говорив, що серед корисних копалин України є критично важливі для світу, і їх в жодному разі не можна віддати Путіну, бо якщо той переможе у війні, він розділить критично вважливі мінерали з Китаєм.

- Вони (українці — ред.) сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші й ці активи Путіну, щоб він поділився ними з Китаєм, — зазначив сенатор.

Він додав, що Україна могла б стати найкращим діловим партнером для США та Європи, адже у разі перемоги у війні, корисні копалини міг би, зокрема, використовувати Захід.

- Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим діловим партнером, про якого ми коли-небудь мріяли, щоб 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів могли бути використані Україною і Заходом, а не віддані Путіну і Китаю, — заявив Грем.

Минулого року Forbes оцінив вартість усіх корисних копалин України у $14,8 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. В загальній вартості корисних копалин 62% за­безпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше ніж 5%. Загальний обсяг корисних копалин – 111 млрд тонн.

Інфографіка Forbes

Нагадаємо, що у Плані перемоги Володимира Зеленського новообраний президент США Дональд Трамп зацікавився двома його пунктами, серед яких спільне використання українських копалин природних ресурсів США.