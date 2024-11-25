У команді Дональда Трампа знайшли вагому причину, чому США мають допомогати Україні

За оцінками експертів, в Україні тільки рідкісних мінералів на $2-7 трильйонів, а загальна вартість корисних копалин становить $14,8 трлн
США можуть укласти «хорошу угоду» з Україною, яка дасть можливість збагатитися обидвом сторонам. Таку заяву зробив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі Fox News, пише «Телеграф».
Він підкреслив, що Україна є найбагатшою країною в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйони. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну із РФ.
Ще у червні цього року цей же Ліндсі Грем в інтерв’ю каналу CBS News говорив, що серед корисних копалин України є критично важливі для світу, і їх в жодному разі не можна віддати Путіну, бо якщо той переможе у війні, він розділить критично вважливі мінерали з Китаєм.
Він додав, що Україна могла б стати найкращим діловим партнером для США та Європи, адже у разі перемоги у війні, корисні копалини міг би, зокрема, використовувати Захід.
Минулого року Forbes оцінив вартість усіх корисних копалин України у $14,8 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припадають лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. В загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше ніж 5%. Загальний обсяг корисних копалин – 111 млрд тонн.
Інфографіка Forbes
Нагадаємо, що у Плані перемоги Володимира Зеленського новообраний президент США Дональд Трамп зацікавився двома його пунктами, серед яких спільне використання українських копалин природних ресурсів США.
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