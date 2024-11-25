Кременчуцька команда з чирлідингу — у призерах танцювального фестивалю

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 235

Кременчуцькі спортсменки стали переможницями та призерками танцювального фестивалю Dnipro Dance Cup у категорії з чирлідингу. Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де навчається одна з учасниць колективу.

Кременчук на турнірі представляла команда «Infinity» дитячо-юнацької спортивної школи ім. Кисельова. На змагання команда підготувала 15 номерів. 13 з них у золотому фіналі вибороли І місце, ще 2 номери — II місце.

Серед учасниць команди — і учениця 6 класу спортивного ліцею Соф’я Зубарєва, яка виступала у чотирьох номерах і разом з командою посіла 4 І-их місця.

Відбувся турнір у суботу, 23 листопада, у Дніпрі.

Нагадаємо, у жовтні учасниці команди Infinity стали призерками міжнародного турніру з чирлідингу.