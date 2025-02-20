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Глобинська прокуратура вимагає від «Полтаваенергозбут» повернути понад 100 тис. грн за завищені тарифи на електроенергію

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 233

Глобинська прокуратура вимагає повернути 109 тисяч гривень, які лікарня переплатила за електроенергію через незаконне підвищення тарифів

Глобинська окружна прокуратура подала позов проти ТОВ «Полтаваенергозбут» щодо визнання недійсними додаткових угод та повернення надмірно сплачених коштів Глобинській міській лікарні. Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від прокуратури.

Що сталося

У січні 2021 року між ТОВ «Полтаваенергозбут» та КНП «Глобинська міська лікарня» був укладений договір на постачання електроенергії за ціною 1 923 грн за тисячу кіловат-годин.

Однак із березня по липень постачальник ініціював укладення чотирьох додаткових угод, що призвело до необґрунтованого підвищення тарифів понад встановлений законом граничний рівень.

У результаті підприємство отримало з місцевого бюджету понад 109 тисяч гривень, які прокуратура вимагає повернути.

Господарський суд відкрив провадження у справі.

Нагадаємо, що Глобинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя села Липове Кременчуцького району, якого звинувачують у незаконному вилові риби.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Глобинська міська лікарня Глобинська окружна прокуратура Полтаваенергозбут
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