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Кременчук, Освіта

На понад 1,5 млн грн у Кременчуці закуплять світлодіодні лампи для закладів освіти

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 103

Гроші на закупівлю ламп виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

У Кременчуці для закладів середньої й позашкільної освіти придбають світлодіодні лампи. На це витратять 1 млн 607 тисяч гривень. Відповідне рішення виконком ухвалив 20 лютого. 

Такі заходи мають зменшити споживання електроенергії закладами освіти, повідомили під час засідання виконкому. Гроші на закупівлю ламп виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. 

Як повідомляла заступниця керівника департаменту освіти Кременчука Світлана Михайленко, відомство проводило аудит по кожному закладу. 

Нагадаємо, у 2024 році депутати затвердили програму енергозбереження та енергоефективності Кременчуцької громади на 2025-2027 роки. На відповідні заходи планують витратити понад 172 млн грн. 

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Автор: Телеграф
Теги: лампи школа дитсадки виконком
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