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Комунальний апарат МРТ у Кременчуці уже працює, але обслуговує наразі лише пацієнтів стаціонару

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 211

 

У лікарні лишилося доробити тільки вхідну групу, аби до кабінету з апаратом могли потрапляти й амбулаторні пацієнти

Апарат МРТ у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» уже працює, проте приймає наразі тільки пацієнтів стаціонару. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 20 лютого.

Проте, за словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, у лютому на загал апарат іще не запустять, оскільки наразі іще триває підготовка вхідної групи (окремий вхід у приміщення, як правило, з вулиці — ред.).

— МРТ стоїть, обладнання тестувалося, на ньому уже робили навіть скріни, але ми якраз сьогодні мали розпочати вхідну групу робити, — заявив мер.

Підтвердив це і керівник департаменту охорони здоров’я Кременчука Максим Середа.

— Апарат уже працює й обслуговує пацієнтів стаціонару тільки, які потребують даного обстеження. 

Середа додає: до кабінету з апаратом пацієнтів доставляють через технічний коридор і кабінет з ангіографом. 

— Якщо ж ми кажемо на широкий загал, щоб і амбулаторних пацієнтів обслуговувати, то дійсно потрібно зробити вхідну групу, — зазначив головний лікар міста.

Віталій Малецький доручив Максиму Середі проконтролювати роботу підрядників щодо ремонту і, за можливості, прискорити цей процес.

Нагадаємо, анонсував міський голова відкриття кабінету з комунальним магнітно-резонансним томографом минулого жовтня на засіданні виконкому. Запустити його планували до кінця 2024 року або на початку 2025 року. 

2 січня Малецький розповів журналістам, що для запуску апарату МРТ потрібно завершення повного циклу будівельних робіт, а на той момент були певні затягування з боку підрядників.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: МРТ ЛІЛ «Кременчуцька»
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