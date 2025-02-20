У Лубенській міськраді пройшли обшуки: є інформація про затримання головного архітектора міста

У Лубенській міськраді деталей не розголошують, проте відомо, що затримали посадовця на хабарі
Учора, 19 лютого, у приміщенні виконавчого комітету Лубенської міськради пройшли обшуки. Про це повідомила пресслужба міськради на своїй сторінці у фейсбуці.
— У рамках кримінального провадження відносно посадової особи провели слідчі дії. Наразі з’ясування всіх обставин справи триває, тому будь-яке розголошення відомостей досудового розслідування є протизаконним. Виконавчий комітет Лубенської міської ради буде всіляко сприяти об’єктивному розслідуванню, — зазначено у повідомленні.
Водночас як стало відомо виданню «Полтавщина»
із власних джерел, мова йде про затримання на хабарі начальника відділу архітектури, головного архітектора міста Андрія Шмонденка.
Журналісти пишуть, що обшуки пройшли також і за місцем проживання посадовця, а також у його можливої спільниці — співробітниці приватного БТІ.
Інших деталей розслідування наразі немає.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.