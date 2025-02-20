У Лубенській міськраді пройшли обшуки: є інформація про затримання головного архітектора міста

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У Лубенській міськраді деталей не розголошують, проте відомо, що затримали посадовця на хабарі

Учора, 19 лютого, у приміщенні виконавчого комітету Лубенської міськради пройшли обшуки. Про це повідомила пресслужба міськради на своїй сторінці у фейсбуці. — У рамках кримінального провадження відносно посадової особи провели слідчі дії. Наразі з’ясування всіх обставин справи триває, тому будь-яке розголошення відомостей досудового розслідування є протизаконним. Виконавчий комітет Лубенської міської ради буде всіляко сприяти об’єктивному розслідуванню, — зазначено у повідомленні. Водночас як стало відомо виданню «Полтавщина» із власних джерел, мова йде про затримання на хабарі начальника відділу архітектури, головного архітектора міста Андрія Шмонденка. Журналісти пишуть, що обшуки пройшли також і за місцем проживання посадовця, а також у його можливої спільниці — співробітниці приватного БТІ. Інших деталей розслідування наразі немає. Нагадаємо, цього тижня обшуки проходили й в приміщенні Кременчуцької райвійськадміністрації . Була також інформація про затримання керівника одного з управлінь РВА.

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