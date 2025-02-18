У Кременчуцькій райвійськадміністрації затримали керівника одного з управлінь. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел.
Є також інформація, що у стінах РВА за місцем роботи чиновника правоохоронці проводили обшуки. Попередньо відомо, що мова йде про отримання неправомірної вигоди.
Про усі деталі справи повідомимо читачів згодом.
Нагадаємо, на початку минулого року у Кременчуцькій райвійськадміністрації також проходили обшуки, зокрема й у тодішнього очільника КРВА Олега Лєдніка.
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