У Кременчуцькій РВА затримали керівника одного із управлінь — джерела

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 536 Коментарів: 1

У працівника установи правоохоронці також провели обшуки

У Кременчуцькій райвійськадміністрації затримали керівника одного з управлінь. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел.

Є також інформація, що у стінах РВА за місцем роботи чиновника правоохоронці проводили обшуки. Попередньо відомо, що мова йде про отримання неправомірної вигоди.

Про усі деталі справи повідомимо читачів згодом.

Нагадаємо, на початку минулого року у Кременчуцькій райвійськадміністрації також проходили обшуки, зокрема й у тодішнього очільника КРВА Олега Лєдніка.