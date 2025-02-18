Загинув на війні військовий з Кременчуччини Сергій Довгополов

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Вчора, 17 лютого, громада Горішніх Плавнів попрощалася із загиблим на російсько-українській війні молодшим сержантом Збройним Сил України Сергієм Павловичем Довгополовим.

Сергій народився 8 жовтня 1995 року в м.Сєвєродонецьк Луганської області.Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи 11 продовжив навчання в професійному училищі, де здобув декілька професій будівельного спрямування. Потім працював на будівельних підприємствах за фахом. У вересні 2021 за контрактом вступив до лав ЗСУ.

За час проходження служби був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та відзнакою Міністра оборони України «Хрест доблесті».

9 лютого під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, молодший сержант Сергій Довгополов героїчно загинув біля села Піщане Донецької області.

Сергія Довгополова з почестями поховали на території меморіалу «Їх імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним і близьким загиблого захисника.