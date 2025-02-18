У Полтаві вантажівка збила пішоходку — поліція

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Учора, 17 лютого, близько 17.30 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, вантажівка із 64-річним водієм за кермом здавала назад і збила 73-річну місцеву мешканку. Жінку із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях автомобіль збив жінку на пішохідному переході.