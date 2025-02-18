Нетверезий водій у Хоролі хотів дати хабаря поліцейським

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 84

Аби правоохоронці не порушили кримінальне провадження водій пропонував їм 400 доларів

У Хоролі на Полтавщині нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зупинили нетверезого 61-річного водія поліціянти під час патрулювання міста. Чоловікові запропонували пройти огляд, проте він відмовився. Натомість запропонував патрульним 400 доларів, аби «розв'язати питання».

Натомість копи викликали на місце слідчо-оперативну групу, які задокументували неправомірні дії водія.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення чоловікові про підозру. Йому може загрожувати обмеження або позбавлення волі терміном від двох до чотирьох років.

Також на водія поліціянти склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, подібна ситуація сталася днями у Кобеляках, де п'яний водій теж хотів підкупити правоохоронців.