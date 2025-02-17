На Полтавщині поліція зупинила нетверезого водія: той захотів «вирішити питання»

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 262

На п'яного чоловіка правоохоронці склали адмінпротокол, також йому можуть повідомити про підозру

Днями у Кобеляках на Полтавщині п’яний водій намагався підкупити правоохоронців. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, порушник — 49-річний місцевий мешканець. Поліціянти запропонували чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, проте той відмовився. Натомість він сам запропонував правоохоронцям «вирішити питання», аби уникнути відповідальності за порушення. Після цього патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт спроби підкупу правоохоронців.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Поліціянти вирішують питання про повідомлення водієві про підозру.

Також на нетверезого водія патрульні склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, минулого місяця п'яний водій намагався підкупити правоохоронців у Засуллі: йому повідомили про підозру.







